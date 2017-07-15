«التحالف» يدك الانقلابيين في الجوف ومصرع 30 متمرداً

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

كثف التحالف العربي في اليمن أمس غاراته على مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية، إن طيران التحالف شن 12 غارة على الأقل على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدتي المتون، والمصلوب جنوب غرب الجوف، حيث تحتدم المعارك على الأرض منذ خمسة أيام.

ودمرت تسع غارات أهدافاً للميليشيات في بلدة المتون في حين أصابت ثلاث غارات تجمعاً للمتمردين الحوثيين وحلفائهم في جبل القردة غرب الساقية بالمصلوب موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر بيان للجيش اليمني أن ثلاث غارات جوية دمرت ثلاث مركبات عسكرية للميليشيات في جبل حام شمال المتون، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية للحوثيين.