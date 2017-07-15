الصحة: تراجع الإصابات بالكوليرا في اليمن

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
اعتبرت وزارة الصحة اليمنية في الحكومة الشرعية بعض التصريحات بشأن وباء الكوليرا مبالغاً فيها، ولاسيما تلك المتعلقة باللقاحات وانتشار المرض، وأكدت في بيان قدرة برامجها المشتركة مع المنظمات الدولية على احتواء الوباء وإنهائه في مراحل قريبة، وفقاً لقناة «العربية» الجمعة.
كما شددت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية على جاهزية لجان الطوارئ والمكاتب الصحية في المحافظات للاستجابة السريعة.
|
الأرقام الجديدة التي كشفتها الوزارة، شكلت مؤشراً إيجابياً عكس نجاعة البرامج الطبية التي وضعتها الحكومة اليمنية الشرعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية لاحتواء الوباء.
|