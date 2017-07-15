الصحة: تراجع الإصابات بالكوليرا في اليمن

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

اعتبرت وزارة الصحة اليمنية في الحكومة الشرعية بعض التصريحات بشأن وباء الكوليرا مبالغاً فيها، ولاسيما تلك المتعلقة باللقاحات وانتشار المرض، وأكدت في بيان قدرة برامجها المشتركة مع المنظمات الدولية على احتواء الوباء وإنهائه في مراحل قريبة، وفقاً لقناة «العربية» الجمعة.

كما شددت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية على جاهزية لجان الطوارئ والمكاتب الصحية في المحافظات للاستجابة السريعة.

وبعد خروج سلسلة من الأرقام الصادمة حول ضحايا وباء الكوليرا في اليمن، تعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الصحة في الحكومة الشرعية لأول مرة منذ أشهر عن تراجع كبير في حدة تفشي المرض.

الأرقام الجديدة التي كشفتها الوزارة، شكلت مؤشراً إيجابياً عكس نجاعة البرامج الطبية التي وضعتها الحكومة اليمنية الشرعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية لاحتواء الوباء.