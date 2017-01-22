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1729 عقداً والعقار يستحوذ على 67%

160 مليار درهم قيمة العقود الإنشائية في الإمارات خلال 2016
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد العقود الإنشائية المبرمة في الإمارات خلال عام 2016 نحو 1729 عقداً، تبلغ قيمتها 160 مليار درهم «43,6 مليار دولار»، حسب دراسة تفصيلية لشركة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في إدارة وتتبع المشروعات.

وقال أفين غدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن سي نتورك» لـ«الاتحاد»، إن القطاع العقاري استحوذ على نحو 67% من إجمالي قيمة العقود الإنشائية المبرمة في الدولة خلال العام الماضي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود بقيمة 107,8 مليار درهم «29,4 مليار دولار». واستناداً إلى قاعدة بيانات متابعة المشروعات قيد التنفيذ في شركة «بي إن سي نتورك»، شملت العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2016 تطوير الأبنية السكنية والفندقية والتجارية، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات.

وقادت شركات إعمار، ونخيل، وداماك، وبلووم، وسوبحا، وميدان، عملية طرح العقود الإنشائية في القطاع العقاري، كما استحوذت مناطق «جزيرة الريم» و«جزيرة ياس» و«نخلة جميرا» و«الخليج التجاري» على الجزء الأكبر من العقود المبرمة.

وأفاد غدواني بأن الإمارات تستحوذ منفردة على 39% من إجمالي قيمة العقود الإنشائية المبرمة في دول الخليج خلال عام 2016، والبالغ قيمتها نحو 414 مليار درهم «113 مليار دولار». وتوقعت الدراسة التي أعدتها الشركة إبرام عقود إنشائية في الإمارات بقيمة 156 مليار درهم «42,6 مليار دولار» خلال عام 2017، تتركز معظمها في القطاع العقاري الذي يحتفظ بحيويته مع مواصلة الشركات العقارية لإطلاق المشروعات التي تتلاقى ونوعية الطلب الحقيقي بالسوق.

ولفتت الدراسة إلى أنه بحلول عام 2018 يعاود قطاع الإنشاءات في الدولة النمو مجدداً ليسجل عقوداً مبرمة بنهاية العام المشار إليه تبلغ قيمتها نحو 163,68 مليار درهم «44,6 مليار دولار» بزيادة تقدر بنحو 3% مقارنة بالعقود المتوقع إبرامها خلال عام 2017. ... المزيد
     
 

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