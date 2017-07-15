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في مسعى لحل مشكلات نقص المياه وندرتها

«الهلال» تدشن بئرين ارتوازيتين بصحراء حضرموت
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تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017

حضرموت (وام)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس بئرين ارتوازيتين بصحراء حضرموت لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين اليمنيين وذلك ضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها دولة الإمارات لتأمين احتياجات سكان المناطق الصحراوية التي تعاني خاصة من شح المياه وانعدام المشاريع الحكومية في قطاع المياه الحيوي.

وفي حفل التدشين عبر عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على جهودها الخيرة وإسهاماتها المتميزة في حضرموت على أكثر من صعيد تنموي وإغاثي خاصة ما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية بحضرموت إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمشاريع الإغاثية والصحية ومشاريع التعليم وغيرها.

وقال الكثيري «نحتفل اليوم بتدشين بئرين ضمن مشروع 18 بئراً ستنفذها الهلال الأحمر الإماراتية كهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه الآبار تعتبر شريان الحياة لسكان مناطق الشريط الصحراوي.

من جانبه أوضح حمدان المنهالي مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتية بوادي وصحراء حضرموت أن افتتاح البئر الأولى جرى في منطقة عيوه بمديرية ثمود والبئر الآخرى افتتح بمنطقة الضربين بمديرية رماه بصحراء حضرموت.

وأكد أن تدشين البئرين سيعزز ويزيد الكميات المنتجة من المياه بهذه المناطق التي تنعدم فيها مشاريع المياه الأمر الذي اضطر آلاف البدو مغادرة مناطقهم لقلة المياه وانعدامها أحيانا، لافتاً إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيفاً لمعاناة المواطنين اليمنيين. وأوضح أن المشروع متكامل حيث يشمل إلى جانب حفر الآبار توصليها بخط الضخ وتوريد وتركيب وحدات الضخ. ... المزيد
     
 