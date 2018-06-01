قرقاش: متمسكون بالتسوية السياسية في اليمن

موسكو (د ب أ)

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل.

وأضاف قرقاش خلال تصريحات خاصة لقناة «روسيا اليوم»، أنه لا يمكن للحل الأممي أن يتم إلا بوجود جميع الأطراف السياسية في اليمن، وأن خريطة القرار الأممي ستتضمن «رفضاً للانقلاب الحوثي الذي قوض الحل السياسي في اليمن»، مشيراً إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وأكد معاليه أن تدخل الإمارات في اليمن كان اضطرارياً في إطار «عاصفة الحزم»، وأن الإمارات لم تكن لتقبل بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية.

وقال معاليه: «نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي، معنيون أساساً بالأمن الإقليمي، وعدم وجود أي تحدٍ إقليمي، سواء كان تحدياً إيرانياً أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن». وأضاف معاليه أن الإمارات قدمت 3,7 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة إلى فتح العديد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.

وقال إن أكثر من جهة تقوم بتوزيع المساعدات في اليمن، أهمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والقوات المسلحة الإماراتية، والجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ووزعت أقساماً منها على قطاع التعليم والكهرباء.