المقاومة اليمنية تتقدم بالمدمن وإفشال عملية تسلل حوثية

صنعاء، عدن (وام،الاتحاد)

تقدمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في منطقة المدمن بمديرية التحيتا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. كما لقي 10 من عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم في مواجهات جديدة مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة شرق منطقة الفازة جنوبي الحديدة، خلال عملية تسلل فاشلة للحوثيين على الخط الساحلي.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني باتجاه الحديدة ومينائها، وسط مواجهات مستمرة بين المقاومة ومسلحي الحوثي، تكبدت على إثرها الميليشيات هزائم ساحقة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما فر العشرات من عناصرها من جبهات القتال بعد هجوم واسع لقوات المقاومة ومحاصرتهم من محاور عدة.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية من أسر العشرات من عناصر الميليشيات، وسط انهيار تحصيناتهم الدفاعية الرئيسة التي كانت تعول عليها.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تراجعاً ميدانياً في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن، والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة المقاومة.