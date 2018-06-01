نادال للدور الثالث في «رولان جاروس»

باريس (د ب أ)

صعد النجم الإسباني المخضرم، رافاييل نادال، للدور الثالث في منافسات فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

لم يجد نادال، المصنف الأول عالمياً، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الأرجنتيني جيدو بيلا بنتيجة 6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 1 في الدور الثاني للمسابقة.

وضرب نادال موعداً في الدور الثالث مع الفرنسي ريتشارد جاسكيه الذي تغلب على التونسي مالك الجزيري بنتيجة 6 /‏‏ 2 و3 /‏‏ 6 و6 /‏‏ 3 و6 /‏‏ صفر.

وصعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، المصنف السادس للبطولة، للدور الثالث بفوزه على الأوروجواياني بابلو كويفاس، فيما تغلب الكرواتي بورنا تشوريتش على الإيطالي توماس فابيانو، والإسباني ألبرت راموس فينولاس على النرويجي رود كاسبر.

ولحق الأميركي جون إيسنر بركب المتأهلين للدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني هوراسيو زييالوس، وفاز الفرنسي لوكاس بويل على البريطاني كاميرون توري، والأرجنتيني المخضرم خوان مارتن دل بوترو على الفرنسي جوليان بينيتو، والأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان على التشيكي بافلاسك آدم.

وتأهل الكرواتي مارين سيليتش إلى الدور الثالث للبطولة، رغم أنه واجه صعوبة كبيرة في التغلب على البولندي هوبيرت هوركاز، بينما ودع الكندي دينيس شابوفالوف منافسات البطولة. وأنهى سيليتش، المصنف الرابع على العالم، أول مجموعتين في 65 دقيقة، ولكنه خسر في المجموعة الثالثة قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 2 و6 /‏‏ 7 (3 /‏‏ 7) و7 /‏‏ 5.

وعانى سيليتش، المصنف الثالث في البطولة، لإنهاء المباراة لمصلحته.