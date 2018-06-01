الهاملي: «ناس» تعزز مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) وجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم الكبير الذي يوليه لأصحاب الهمم، وقال: تواجد أصحاب الهمم في دورة ند الشبا يمثل دافعاً معنوياً كبيراً لهذه الفئة، التي تلقى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، كما أن مشاركة أصحاب الهمم لا يقتصر على سلة الكراسي المتحركة أو كرة القدم للإعاقة السمعية، بل يمتد إلى مشاركتهم في سباقات الجري والدراجات، ولهم فئات خاصة بهم، وهو دليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي عهد دبي. وأشار إلى أن دورة ند الشبا خرجت من نطاق المحلية إلى خارج الحدود، وهو ما يكسبها قوة كبيرة، ولم تعد دورة رمضانية عادية، بل تحولت إلى أولمبياد مصغر فيه 11 لعبة، و5 آلاف رياضي، وباتت محفلاً رياضياً واجتماعياً من خلال دمج جميع الفئات في المجتمع، مؤكداً أن كرة السلة يوجد بها أسوياء وأصحاب همم، وبالتالي هناك دمج بين الفئتين، وهو هدف نسعى له جميعاً ليس فقط في البطولات، بل في كل الأحداث الرياضية والمجتمعية، وتابع: الأمر يصب في اتجاه مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي «مجتمعي مكان للجميع»، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة.