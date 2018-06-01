فريق رويال «أ» يتوج بكأس سباعيات كرة القدم للسيدات

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

توج فريق رويال «أ»، بلقب سباعيات كرة القدم للسيدات، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الثانية والعشرين، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في بوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي شهدت مشاركة 9 فرق محلية وعالمية.

وحل فريق رويال «ب» في المركز الثاني ثم منتخبنا في المركز الثالث، وسلمت حورية الطاهري المدير الفني بلجنة كرة قدم السيدات، والأسترالية تينا بافلوفا مدير الأنشطة بنادي الضباط، لاعبات فريق رويال «أ» كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوز الفريق في النهائي الذي أقيم أمس الأول بملاعب نادي الضباط على فريق رويال «ب» بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفازت نوف العنزي من لاعبة منتخبنا بلقب هدافة البطولة برصيد 4 أهداف، ونالت ميثاء جبارة لاعبة فريق رويال «أ» جائزة أفضل لاعبة، بينما حازت كلوي من فريق رويال «أ» على جائزة أفضل حارسة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة صاعدة إلى شهد خالد لاعبة منتخبنا.

وشهدت المباراة النهائية حضوراً جماهيرياً رائعاً أضفى المزيد من الأجواء الحماسية التي سيطرت على اللقاء، إذ حرصت الجماهير التي شهدت اللقاء في ملاعب نادي الضباط على تشجيع الفريقين طوال المباراة وهو ما حفز اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن، واللافت أن الجماهير كانت من الجنسين.