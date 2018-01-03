  • الأربعاء 15 ربيع الآخر 1439هـ - 03 يناير 2018م

التداولات بلغت 345 مليون درهم

شراء «القيادية» يدفع الأسهم لمكاسب بـ 7.8 مليار درهم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في أولى تعاملات عام 2018، لتربح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 7.8 مليار درهم، بعدما شهدت الأسهم القيادية عمليات شراء في خطوة تستهدف عودة النشاط الإيجابي لقاعات التداول بالتزامن مع انتهاء موسم الإجازات، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في أسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 345.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 277.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3859 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 38 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة بداية العام علي ارتفاع بلغت نسبته 0.99% ليغلق عند مستوى 4442 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 97.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 92.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 907 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في تخطي جاجز مقاومة هام عند أغلق مرتفعاً بنسبة 1.22% عند مستوى 3411 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 180 مليون سهم، بقيمة بلغت 253.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2952 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار سهمين فقط عند الإغلاق السابق.

وقال محمد النجار مدير التداول في شركة «دلما» للوساطة المالية، إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية شهدت سيولة تركزت معظمها على الأسهم القيادية المدرجة، بعدما نجحت في تخطي حاجز مقاومة جديد يؤهلها لاستهداف مستويات جديدة خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً بعدما زادت توقعات بتسجيل الشركات المساهمة لنتائج مالية سنوية إيجابية، مؤكداً أن النتائج السنوية ستساهم في دعم المؤشرات بعدما تم الإعلان عن توزيعات مجدية للمساهمين. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 