شراء «القيادية» يدفع الأسهم لمكاسب بـ 7.8 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في أولى تعاملات عام 2018، لتربح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 7.8 مليار درهم، بعدما شهدت الأسهم القيادية عمليات شراء في خطوة تستهدف عودة النشاط الإيجابي لقاعات التداول بالتزامن مع انتهاء موسم الإجازات، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في أسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 345.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 277.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3859 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 38 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة بداية العام علي ارتفاع بلغت نسبته 0.99% ليغلق عند مستوى 4442 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 97.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 92.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 907 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في تخطي جاجز مقاومة هام عند أغلق مرتفعاً بنسبة 1.22% عند مستوى 3411 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 180 مليون سهم، بقيمة بلغت 253.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2952 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار سهمين فقط عند الإغلاق السابق.