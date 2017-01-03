«الوطني للأرصاد»: استمرار الضباب حتى صباح غدٍ

هالة الخياط (أبوظبي)
تستمر فرصة تشكل الضباب الكثيف حتى صباح غدٍ الأربعاء، فيما يبدأ تأثير الرياح الشمالية الغربية من مساء اليوم على البحر، ما يؤدي إلى اضطراب البحر ابتداءً من غد ويشتد اضطرابه يومي الخميس والجمعة، ليصل ارتفاع الموج إلى أكثر من 10 أقدام. وانخفضت الرؤية الأفقية، أمس، إلى أقل من 100 متر بفعل تشكل الضباب الخفيف على مختلف مناطق الدولة، وكان الطقس ضبابياً أمس غائماً جزئياً إلى صحو، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة، أمس، في حميم بواقع 8.3 درجة مئوية.
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وتنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات يومي الخميس والجمعة وستتراوح في المناطق الساحلية بين 25 إلى 28 درجة مئوية، فيما ستتراوح في المناطق الداخلية بين 27 إلى 28 درجة مئوية.
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وبشأن الحالة الجوية اليوم، أفاد المركز بأن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى صحو، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
أما غداً الأربعاء، فيكون الطقس وفقاً للمركز، غائماً جزئياً إلى صحو، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والبحر مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.