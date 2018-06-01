«المواي تاي».. مكاسب فنية وإعلامية كبيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أفرزت منافسات بطولة المواي تاي العديد من المكاسب الفنية والإعلامية للعبة التي احتفلت بعام على إشهارها في الشهر المنصرم، والذي تزامن مع عام زايد والمشاركة الأولى في منافسات بطولة زايد الرياضية، والتي شهدت مشاركة 80 لاعباً من 13 نادياً من أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة على مستوى الدولة، ما ساهم في اكتشاف العديد من المواهب واللاعبين المغمورين الذين يشكلون إضافة حقيقية للأندية والمنتخبات الوطنية، والذين قدموا مستويات متقدمة بحثاً عن حزام البطولة الذهبي الذي يقدم لأول مرة في بطولة زايد الرياضية الرمضانية.

وقد شهدت مباريات الدور قبل النهائي للمجموعتين تأهل 16 لاعباً لخوض المباريات النهائية لمختلف الأوزان في ختام البطولة الناجحة، وقد جاء تأهل محمد أجر عامر من فريق أكاديمية تيتان لملاقاة يوسف سعيد مرضى «أبوظبي مواي تاي» في نهائي وزن فوق 91 كجم للوزن الثقيل، ولعب زرفان أدريان «أبوظبي مواي تاي» مع طه علمي مروتي «نادي KO» في نهائي وزن تحت 91 كجم، أما نهائي تحت 81 كجم، فقد التقى عبد الودود الأزرق من فريق «برايمل» مع زميله في نفس الفريق محمد الخطيب.

ولعب الدولي أمين المعتصم من فريق نادي «برايمل» مع عبد الغني صابر «أبوظبي» في نهائي وزن تحت 75 كغم، وتقابل فالتتين ثيباوت «أبوظبي مواي تاي» مع محمد البخاري من فريق نادي «بالرميثة» في وزن تحت 71 كجم، وشهد وزن تحت 67 كجم تأهل اللاعب رؤوف بليوز من فريق أبوظبي لملاقاة زميلة في نادي أبوظبي عبدالاله بوزكري، ولعب كمال تابا «كوليومس معالدولي أيوب أحمامو «برايمل» في وزن تحت 63,5 كجم، وفي ختام وزن تحت 57 كجم كانت المواجهة بين بهارات أزهات كات «برايمل» مع محمد حسين الكثيري من نادي (كوبرا).

وكانت منافسات دور الـ 16 قد شهدت تأهل زرفان ادريان بفوزه على أمين بو رخه في نهائي وزن تحت 91 كجم، وفي نفس الوزن، تأهل طه علمي بفوزه على صالح تعرايت بقرار من حكم النزال، وشهد وزن تحت 75 كجم تأهل الدولي أمين المعتصم لغياب خصمه، وشهد وزن تحت 67 كجم تأهل رؤوف بليوز على حساب اللاعب مصطفى أحمد، وجاء تأهل لدولي أيوب أحمامو في وزن تحت 63,5 لعدم صعود خصمه.