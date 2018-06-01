«رمضانية تعز» تنطلق بدعم الهلال الأحمر

تعز (وام)

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز والاتحاد العام لكرة القدم في المحافظة، على ملعب الشهداء الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية في المحافظة، بمشاركة عدة أندية وفرق رياضية، بدعم من الهلال الأحمر الإماراتية، حيث تخلل حفل الانطلاق تقديم عروض قتالية لألعاب الجودو والتايكواندو.

وتشمل البطولة التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري، ومحافظ تعز الدكتور أمين محمود، رياضات كرة القدم والسلة والطائرة، إلى جانب ألعاب القوى والتايكواندو والجودو وألعاب البلياردو والسنوكر.

وشهد حفل التدشين إقامة مباراة افتتاحية جمعت ناديي الصقر والأهلي في عودة لديربي كرة القدم بالمحافظة، وسط حماس جماهيري كبير افتقدته مدرجات ملعب الشهداء خلال الفترة الماضية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كما شهد تكريم شخصيات رياضية، برزت خلال الفترة الأخيرة بأدوار بارزة في إعادة تفعيل النشاط الرياضي خلال فترة الحرب في تعز، فيما كرم مكتب الشباب والرياضة الجهات المتعاونة والداعمة لأنشطة المكتب أبرزها الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد أيمن المخلافي، مدير عام مكتب الشباب والرياضة، أن هذا التجمع الرياضي هو الأول من نوعه في المحافظة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيداً بجهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ تعز في دعم الرياضة والشباب في المحافظة.

كما شكر المخلافي الهلال الأحمر الإماراتية على دعمها للبطولة الرياضية الرمضانية، التي تمثل عودة فعلية للرياضة في تعز بمختلف الألعاب، وتلعب دوراً مهماً في إعادة الروح الرياضية للاعبي ورياضيي تعز.

وحضر حفل تدشين البطولة، نبيل جامل مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، والعميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية، وعبد الخالق سيف مدير عام مكتب الثقافة، ونجيب قحطان مدير عام مكتب الإعلام، وإيهاب الدهبلي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، وسكرتير محافظ تعز هشام السامعي، والقيادي في الجيش الوطني اليمني عادل العزي.