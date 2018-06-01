مواجهتان حاسمتان في نصف نهائي «زايد للدوائر الحكومية»

دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب بلدية دبي مساء اليوم، مبارتي نصف نهائي بطولة كاس زايد الرمضانية للدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، والتي انطلقت قبل 10 أيام بمشاركة 8 فرق مثلها أكثر من 130 لاعباً فوق سن الـ 43 عاماً من موظفي دوائر حكومة دبي، وتجمع المباراة الأولى بين فريق شرطة دبي متصدر المجموعة الأولى، مع فريق هيئة الطرق والمواصلات وصيف المجموعة الثانية، وتعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية، ويلتقي فيها فريق هيئة صحة دبي متصدر المجموعة الثانية، مع فريق بلدية دبي وصيف المجموعة الثانية.

وعقب مسيرة من الإثارة والتحدي شهدها الدور الأول للبطولة، وضمن مباريات المجموعة الأولى، منح فارق الأهداف الصدارة لفريق شرطة دبي، والوصافة لفريق بلدية دبي، ولكل منهما 7 نقاط من فوزين وتعادل، وحل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً برصيد 3 نقاط ودائرة الأراضي رابعاً بدون رصيد.

وضمن مباريات المجموعة الثانية، غرد فريق هيئة صحة دبي بالصدارة برصيد 9 نقاط، مثلت العلامة الكاملة، وحل فريق هيئة الطرق والمواصلات ثانياً برصيد 6 نقاط، وفريق دائرة الشؤون الإسلامية ثالثاً برصيد 3 نقاط، وفريق الدفاع المدني رابعاً من دون رصيد.