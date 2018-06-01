«الترجيحية» تهدي العميد لقب الصغار

عجمان (الاتحاد)
توج العميد بطلاً لفئة الصغار لبطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية، في نسختها الخامسة الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بعد نهائي مثير أقيم مساء أمس الأول بملعب اكاديمية كواترو بعجمان، وسط حضور جماهيري كبير واهتمام من إدارة الجمعية يتقدمه أحمد الفورة، رئيس اللجنة العليا للبطولة، ويحيى خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة.
وجاء فوز فريق العميد بالبطولة، بعد مباراة قوية مع منافسه فريق قروب وحسمها العميد بركلات الترجيح، وجاءت المباراة متكافئة تميزة بالندية والإثارة.
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وأقيمت بطولة حميد بن عمار هذا العام من فئتين «كبار وصغار»، بمشاركة 18 فريقاً للكبار و8 فرق للصغار.
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وأشار المطروشي إلى أن تزايد عدد الفرق المشاركة قاد اللجنة المنظمة لإقامة تصفيات قبل الشهر الكريم، أفضت إلى الشكل المميز لنهائيات البطولة على مستوى فئتي الكبار والصغار، وقال: البطولة جزء من فعاليات رائعة تزخر بها عجمان في الشهر الفضيل.