«الترجيحية» تهدي العميد لقب الصغار

عجمان (الاتحاد)

توج العميد بطلاً لفئة الصغار لبطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية، في نسختها الخامسة الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بعد نهائي مثير أقيم مساء أمس الأول بملعب اكاديمية كواترو بعجمان، وسط حضور جماهيري كبير واهتمام من إدارة الجمعية يتقدمه أحمد الفورة، رئيس اللجنة العليا للبطولة، ويحيى خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة.

وجاء فوز فريق العميد بالبطولة، بعد مباراة قوية مع منافسه فريق قروب وحسمها العميد بركلات الترجيح، وجاءت المباراة متكافئة تميزة بالندية والإثارة.

وحرصت اللجنتان العليا والمنظمة للبطولة على تكريم المتميزين بعد نهاية المباراة في أجواء احتفالية، بحضور أحمد الفورة رئيس اللجنة العليا، ويحيى خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة، حيث تم تكريم اللجان المنظمة للبطولة الذين قدموا مثالاً يحتذى به في الإخلاص في العمل، وأخرجوا البطولة بمستوى رائع، كما تم تكريم الحكام والطاقم الطبي، وأفضل اللاعبين والإداريين والفرق الأربعة الأوائل الذين وصلوا للدور نصف النهائي، وهم حامل اللقب لهذا العام فريق العميد، الوصيف فريق قروب، فريق البركان صاحب المركز الثالث وفريق أحمد المرحوم أحمد الوسيم صاحب المركز الرابع.

وأقيمت بطولة حميد بن عمار هذا العام من فئتين «كبار وصغار»، بمشاركة 18 فريقاً للكبار و8 فرق للصغار.

وأوضح يحيى خلف المطروشي، أن بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، أصبحت تقليداً سنوياً تتنافس فيها مجموعة مميزة من محبي كرة القدم بعد النجاح الذي تحقق على مدار 5 سنوات.

وأشار المطروشي إلى أن تزايد عدد الفرق المشاركة قاد اللجنة المنظمة لإقامة تصفيات قبل الشهر الكريم، أفضت إلى الشكل المميز لنهائيات البطولة على مستوى فئتي الكبار والصغار، وقال: البطولة جزء من فعاليات رائعة تزخر بها عجمان في الشهر الفضيل.