العين (الاتحاد)

تأهل فريقا الجالية المغربية والخزنة إلى نهائي البطولة الرمضانية لكرة القدم، والتي ينظمها النادي المصري على ملعبي كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين، وانطلقت منافساتها في الثالث من رمضان، تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وتقام منافساتها، بمناسبة «عام زايد».

وجاء صعود الفريقين، بعد فوزهما على النادي المصري بالعين ونعمة، حيث أخرج فريق الجالية المغربية فريق النادي المصري بالتغلب عليه 3/‏‏‏ 2 بعد تعادلهما في الشوط الأول بهدف لكل فريق، تقدم فريق الجالية المغربية عن طريق لاعبه يوسف كروج، وأدرك النادي المصري هدف التعادل عبر رفعت مصطفى، وأضاف زميله عبدالجليل عبدالبديع الهدف الثاني، إلا أن الجالية المغربية عاد ليضيف هدفين حملا توقيع اللاعبين عبدالكريم كرومي ونور الدين الزواوي ليفوز 3/‏‏‏2.

كما تأهل فريق الخزنة، بفوزه على فريق نعمة 4/‏‏‏3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بهدف لكل فريق بنهاية الوقت الأصلي.

ويلتقي فريقا الجالية المغربية والخزنة في الساعة العاشرة والربع مساء غدٍ لتحديد هوية بطل النسخة الثانية.وخاض الفريقان الخاسران مباراة المركز الثالث في نفس الليلة، وانتهت بفوز النادي المصري على نعمة بنتيجة 3/‏‏‏2. سجل للنادي المصري محمد شوقي هدفين ومؤيد العليش هدفاً، بينما سجل هدفي نعمة اللاعبان ناصر النعيمي ويحيي هارون في الدقيقتين 7 و17.