400 مشارك في السباق المجتمعي للجري في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أول سباق مجتمعي للجري في جزيرة الحديريات «سباق شاطئ الحديريات المجتمعي للجري» لمسافة 5 و 10 كم، بمشاركة مجتمعية كبيرة من مختلف الفئات العمرية، وصلت إلى 400 متسابق ومتسابقة، وسط أجواء رمضانية رياضية مميزة.

وأشاد المشاركون بروعة مضمار السباق، والبنية التحتية لمختلف مرافق ومنشآت الجزيرة، التي تعد إضافة مهمة ضمن منظومة المناطق الترفيهية والسياحية، التي تتفرد بها أبوظبي، وتجعل منها خياراً مفضلاً في مجال الترفيه والرياضة وجذب أعداد كبيرة من السياح ورواد الجزر.

ويولي مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبيرة لتنظيم سباقات مجتمعية بكافة معالم ومناطق إمارة أبوظبي، انطلاقاً من دوره الداعم لنشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى ممارسة الرياضة، وجعلها نمط الحياة المثالية لعموم أفراد المجتمع، بجانب استثمار المنشآت والمرافق الرياضية لإقامة الفعاليات المجتمعية، التي تعزز المفاهيم الصحية والتوعوية بأهمية ودور الرياضة.

وأسفرت نتائج سباق الـ 5 كم عن فوز الكندية رفايل باراك بالمركز الأول عن الفئة العمرية من 8 – 10 سنوات، والجنوب أفريقية جنا ستريدوم 11 – 13، والبلجيكية باولين 14 – 16، والرومانية كاتلينا دوبري عن الفئة المفتوحة بزمن وقدره 21:51 دقيقة، بينما فازت الكندية كارمن باراك عن فئة الأساتذة، والإيطالية جينا بونسيني عن فئة المخضرمين، كما فاز الكندي تريس بارك بالمركز الأول عن الفئة العمرية من 8 – 10 سنوات، والبريطاني سيبستيان ميكفور 11 – 13، والفرنسي مروان فيريرا 14 – 16، والمواطن أسامة سعيد عن الفئة المفتوحة بزمن وقدره 18:40 دقيقة، والإسباني ألبيرتو فيلامور عن فئة الأساتذة، والأمريكي مشتاق اكرام الله عن فئة المخضرمين.