«بلدية منطقة الظفرة» يتوج بكأس «زايد»

منطقة الظفرة (وام)

أحرز فريق بلدية منطقة الظفرة، كأس بطولة زايد الرمضانية لكرة القدم، التي نظمها معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا بمجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بعد فوزه على فريق شرطة المهام الخاصة 1 - 0.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب، أن البطولة التي تأتي تزامناً مع عام زايد كانت ناجحة بكل المقاييس، من حيث التنظيم والحضور والمشاركة الفاعلة من الفرق.. مشيراً إلى أن البطولة تأتي في إطار تعريف مجتمع الظفرة بالإمكانيات التي تتميز بها المنطقة من مرافق رياضية واجتماعية وتعريف الدوائر الحكومية والمؤسسات بها.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان سالم المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي ببلدية منطقة الظفرة، بتنظيم البطولة، وهنأ فريق البلدية على حصوله المركز الأول وكأس البطولة.