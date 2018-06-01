الطواف بطل «رمضانية العربي»

أم القيوين (الاتحاد)​

حصد فريق الطواف لقب رمضانية النادي العربي لكرة القدم، إثر فوزه المستحق على المحترفين «ب» 4-2، بعد مواجهة مثيرة تلاقت خلالها رغبة الفريقين في الوصول إلى محطة التتويج في المشهد الأخير للبطولة، خصوصاً مع الحضور الجماهيري، الذي مثل دافعاً قوياً للاعبين لإظهار قدراتهم الممتازة، وذلك إثر التطور الفني الهائل في النسخة الحالية، إذ بادر فريق الطواف إلى هز شباك المحترفين بهدفين سريعين عن طريق نجمه محمد سراج الدين، قبل أن يقلص معتوق سعيد نجم منتخبنا الوطني السابق النتيجة للمحترفين لينتهي الشوط الأول 2-1.​

ولم يختلف المشهد كثيراً في الشوط الثاني، بسبب المحاولات الهجومية المكثفة على المرميين، قبل أن يمنح اللاعب محمود أبو بكر فريق الطواف، هدف توسيع الفارق بالهدف الثالث، ثم قلص علي سليمان النتيجة بالهدف الثاني مانحاً فريقه فرصة الدفاع عن حظوظه في المنافسة على اللقب، لكن الأمور مضت إلى سيناريو مختلف بالهدف الرابع لفريق الطواف عن طريق إسلام عبد الصبور، ليعلن بعدها الحكم عن صافرة النهاية 4-2، وسط أفراح كبيرة للاعبي الطواف وجماهيرهم مقابل حالة من الحزن علت وجوه معظم لاعبي المحترفين.​ وبعد نهاية اللقاء، قام عبدالله سالم قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي رئيس اللجنة المنظمة بتتويج لاعبي الطواف بكأس البطولة وميداليات المركز الأول، في حين حصل المحترفين على كأس المركز الثاني والميداليات المخصصة له، في حين طال التكريم حسام دولة لاعب الطواف بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومعتوق سعيد بكأس هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي برصيد 6 أهداف، كما تم تكريم لطفي حسين، مدير النادي المصري بعجمان، فضلاً عن الطاقم التحكيمي المؤلف من عبدالكريم خالد ومحمد الجسمي، وأعضاء اللجنة المنظمة وهم بدر يوسف، عبدالله عيسى، عبدالرحمن إبراهيم «لاميدو»، هشام بلل، محمد سالم وسامح السيد ونبيل مسعود المنسق العام للبطولة.​