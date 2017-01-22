«شروق» تبدأ المرحلة الثانية لتطوير «المنتزه» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن بدء أعمال التوسعة والتطوير في «المنتزه»، الحديقة المائية والترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، ليفتح أبوابه مجدداً أمام الزوار من كافة الأعمار هذا الصيف، وذلك مواكبة لتزايد أعداد زوار «المنتزه» خصوصا في العطلات، والاحتفالات الرسمية والأعياد، وتلبية لرغبات زوار «المنتزه» في منح «المنتزه» سعة أكبر من حيث المساحة وطبيعة وعدد الخدمات والألعاب.

ويغلق «المنتزه» أبوابه اليوم، إيذاناً ببدء أعمال التوسعة والتطوير المقررة، والتي ستشمل إضافات ترفيهية وخدمية جديدة تلبي تطلعات الزوار بجميع فئاتهم، وتزيد الجاذبية السياحية للوجهة وللإمارة بشكل عام، على أن يعاود العمل في صيف العالم الجاري.

وكانت هيئة الاستثمار والتطوير «شروق» كشفت في العام 2012، عن المرحلة الأولى من مشروع تطوير «المنتزه» وتوسعته وتحويله إلى مدينة ترفيهية متكاملة وإنشاء حديقة مائية ترفيهية هي الأولى من نوعها في الإمارة، لتنتهي أعمال التطوير ويتم الافتتاح رسمياً في بداية العام 2014، قبل أن يتم الإعلان عن إغلاقه مجددا لبدء المرحلة الثانية من التوسعة والتطوير.

وقال مدير عام «المنتزه»، خالد إبراهيم القصير: «ستشمل أعمال التطوير والتوسعة مرافق «المنتزه» كافة بالإضافة إلى نوعية ومستوى الخدمات المُقدَّمَة، والتي نعمل على تطويرها من أجل تعزيز تجربة الزوار وخصوصا لدى الأطفال الذين يعدهم«المنتزه»أهم عملائه».

وأوضح: «تأتي خطة تطوير«المنتزه» في إطار رؤية «شروق» الرامية إلى تعزيز النشاط السياحي في الإمارة واستقطاب المزيد من السياح إليها، عبر توفير وجهات ومرافق وخدمات عالية المستوى، وتنظيم فعاليات متميزة وقادرة على استقطاب الزوار».

وتشتمل خطة التطوير على توسعة الحديقة المائية بما يضيف إليها مجموعة متنوعة من الألعاب المائية الجديدة ذات الشعبية بين زوار «المنتزه»، والتي يرجح أن تستقطب ما يقارب 3000 زائر يوميا. كما ستمتد عمليات التطوير إلى الحديقة الترفيهية، التي سيضاف إليها مجموعة من المرافق والألعاب الجديدة، بما يسمح لها باستيعاب ما يصل إلى 5000 زائر في اليوم الواحد.