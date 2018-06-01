سرور بطل «بلياردو دبا الحصن»

دبا الحصن (الاتحاد)

أسدل الستار على بطولة البلياردو الرمضانية، الذي نظمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، تحت شعار «الرياضة قيم وحضارة»، والتي استمرت 10 أيام، بعد مشاركة لافتة وحضور كبير من قبل المشاركين، للتنافس على ألقابها.

وفي نهاية البطولة، تم تتويج الفائزين في البطولة وسط حشد جماهيري كبير، حيث فاز بكأس البطولة اللاعب علي محمد سرور النقبي، وحل ثانياً فؤاد اشتفاق، وجاء ثالثاً اللاعب أحمد عبد الغفار الحديدي، أما جائزة أفضل لاعب فكانت من نصيب عادل عبدالرحمن فتاحي، وفاز بجائزة أفضل خلق رياضي إبراهيم سعيد بغداد، ونال لقب هداف البطولة علي محمد سرور.