الحارثي: لا نبحث عن الأسماء الكبيرة وجميع المرشحين دون الـ 25 عاماً

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن الشركة قامت خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته مساء الخميس الماضي، إلى جانب اللجنة الفنية بتحديد الخيارات النهائية من اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، حيث تم إرسال هذه القائمة إلى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف جوريتش، حتى يحدد خياراته منها، تمهيداً للتفاوض مع اللاعبين المرشحين.

وكشف الدكتور الحارثي أن أغلب اللاعبين المرشحين من أمريكا اللاتينية، في حين أن البقية من قارة أوروبا، لافتاً إلى عدم وجود أي لاعب عربي أو إفريقي خلافاً لكافة الأخبار التي رشحت لاعب وفاق سطيف الجزائري عبدالمؤمن جابو للاحتراف مع «السماوي»، حيث نفى الحارثي أن يكون اللاعب ضمن القائمة المرشحة النهائية، وكذلك القائمة الموسعة الأولى التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية. وأكد الحارثي أن القائمة تضم ما يقرب من عشرة أسماء، حيث تم اعتماد العديد من المعايير في عملية الترشيح أهمها، أن يكون اللاعب صغيراً في السن أي دون الـ 25 عاماً إلى جانب امتلاكه للمواصفات الفنية الملائمة التي يحتاجها الفريق، مشدداً على أن النادي لا يبحث عن الأسماء الكبيرة، بل عن القيمة الفنية التي تلائم النادي والفريق.

وقال الحارثي: «كنا قد وعدنا جماهير النادي بإغلاق ملف المدير الفني قبل نهاية شهر مايو وهذا ما تحقق، كما وعدنا بحسم ملف المحترفين الأجانب في النصف الأول من شهر يونيو الحالي، ونحن ما زلنا عند وعدنا».

وبخصوص تجديد عقود اللاعبين المواطنين سهيل النوبي ويوسف جابر وحبوش صالح، أكد الدكتور الحارثي أن النادي على تواصل دائم مع هؤلاء اللاعبين، حيث يبدي النادي جدية كبيرة في تجديد عقودهم التي تنتهي غالبيتها في شهر أغسطس القادم، لافتاً إلى أن ردود اللاعبين جميعها إيجابية كما لا توجد لديهم أية نية للخروج من النادي.

وعن آخر المفاوضات الخاصة بلاعب الوحدة سهيل المنصوري ولاعب الفجيرة السابق عادل الحمادي قال الحارثي: «طلبنا ضم سهيل المنصوري منذ وقت طويل، والوحدة أبدى الموافقة على انتقاله، وسنبدأ في التفاوض مع اللاعب خلال الأسبوع الجاري، أما بخصوص عادل الحمادي فلا جديد، إذ ما زالت المفاوضات معلقة لغاية الآن، فنحن لم نتحرك باتجاه اللاعب، والذي بدوره لم يقم بالرد علينا أو المبادرة لتحريك المفاوضات».

وكشف الدكتور الحارثي أن المدافع حمد الحمادي كان ضمن اهتمامات نادي بني ياس قائلاً: «يعتبر حمد الحمادي من اللاعبين الجيدين في الشق الدفاعي، لكننا نسعى إلى تدعيم الصفوف بلاعب أجنبي في ذات المركز الذي يلعب به الحمادي، ومن يدري قد تطرأ عدة تغييرات على توجهات المدير الفني في المرحلة القادمة تفضى إلى السعي للتعاقد معه».