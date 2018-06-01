ريتش تارجيت بطل ناشئة صالات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أحرز فريق ريتش تارجيت لقب منافسات الناشئة تحت 14 سنة، التي خصصتها بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات للمرّة الأولى في تاريخها، وذلك بعد فوزه على فريق سبورت فور آول 1-5، فيما حلّ ناشئة واسط وصيفاً بفوزه على البركان 12-1، ضمن منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وتختتم أحداثها على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي الليلة.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات الكِبار، انتزع فريق إنذار المركز الثالث بعد فوزه على حامل اللقب الإمبراطور8 -2 بعد مباراة قوية أثبت من خلالها إنذار الوافد الجديد للبطولة أنه خصم عنيد بعد أداء كبير قدمه خلال منافسات الدورة.