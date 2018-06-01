المغرب يتعادل مع أوكرانيا استعداداً للمونديال

جنيف ( (د ب أ)

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء المنتخب المغربي الودي مع نظيره الأوكراني، بمدينة جنيف السويسرية، في إطار استعدادات المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر القادم.

كان منتخب المغرب الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، حيث سنحت له أكثر من فرصة لهز الشباك، فيما تقاسم كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، الذي اتسم بالهدوء وندرت خلاله اللمحات الفنية الجميلة.

أخذ المنتخب المغربي زمام المبادرة في الدقائق الأولى، حيث كان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة، في الوقت الذي لجأ فيه منتخب أوكرانيا للتنظيم الدفاعي. سنحت أول هجمة خطرة للمغرب في الدقيقة 16، عندما مرر حمزة منديل كرة عرضية من الناحية اليسرى، تهيأت أمام حكيم زيياش، الذي لم يحسن استغلال الفرصة.

واصل منتخب المغرب سيطرته على المباراة، حيث أرسل منديل تمريرة عرضية من اليسار في الدقيقة 23، قابلها زيياش بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، على يمين بياتوف، الذي أبعد الكرة بصعوبة.