«إكسبو الشارقة»:خطة تطويرية لاستقطاب الاستثمارات الاقتصادية

الشارقة (وام)

كشف سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، عن توجه المركز لإطلاق خطة عمل تطويرية خلال عام 2017 تهدف لاستقطاب الاستثمارات الاقتصادية إلى الإمارة وتعزيز مكانة إكسبو الشارقة على الخريطة العالمية للمعارض.

وقال، في حوار خاص مع وكالة أنباء الأمارات «وام»، إن أبرز ملامح الخطة التطويرية لإكسبو الشارقة تتمثل في إفساح المجال أمام الشركات العالمية وتقديم الحوافز لتنظيم المعارض المتخصصة في المركز وفتح أبوابه وقاعاته للمؤسسات والشركات الخارجية العربية والأجنبية وتشجيعها على عقد فعالياتها وأنشطتها المختلفة فيه، وذلك تحقيقاً للتواصل الفعال والإيجابي مع هذه المؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لها لعرض منتجاتها وخدماتها.

وأضاف أن «إكسبو الشارقة» نجح بعد مرور 40 عاماً على تأسيسه في جعل الشارقة واحدة من المدن التي تقود قطاع صناعة المعارض في المنطقة، وذلك بفضل الإنجازات المتتالية التي حققها والتي أكدت مكانته الرائدة كوجهة مميزة للعارضين من داخل الدولة وخارجها.

وتوقع المدفع أن تشهد صناعة المعارض والمؤتمرات خلال السنوات المقبلة نمواً تصاعدياً متسارعاً في ضوء الأحداث العالمية الكبرى التي تستعد العديد من دول المنطقة لتنظيمها واستضافتها، ومن أبرزها «إكسبو 2020» وكأس العالم 2022 وغيرها. وكشف الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن أن المعارض والفعاليات التي ستقام في المركز خلال عام 2017 ستشهد زيادة في أعداد الزوار بمعدلات كبيرة مقارنة بسنة 2016، لافتاً إلى أن إدارة المركز ستركز عملها على 6 معارض متخصصة، هي معرض المجوهرات والساعات ومعرض التعليم الدولي ومعرض الحديد والصلب، إضافة إلى معرض البلاستيك والطباعة، ومعرض التوظيف الوطني، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب.

وأوضح المدفع أن قائمة معارض إكسبو الشارقة لعام 2017 تضم 12 معرضاً ومؤتمرا متخصصا، حيث تشمل معرض الحديد والصلب الذي أقيم خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير الجاري والذي يعتبر باكورة أحداث هذا العام. وأضاف أن أضخم المعارض التي يستضيفها المركز وأكبرها حجما من حيث أعداد الزوار هو معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقال المدفع، إن إكسبو الشارقة سيختتم عام 2017 بتنظيم ثلاثة معارض في الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر، وهي معرض «بلاست فيجن أرابيا»، الذي يعرض المواد الخام والآلات للقطاعات الرئيسة، إضافة إلى معرض «أرابيا مولد» للقوالب والتشكيل وتصنيع الآلات.