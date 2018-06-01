«الأسود الثلاثة» يواجه نيجيريا

لندن (د ب أ)

لا يزال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بحاجة إلى الاستقرار بشأن عدة جوانب في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيكون متاحا أمامه مع خوض الفريق المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، عبر وديتيه أمام نيجيريا وكوستاريكا.

ويحتضن المنتخب الإنجليزي، الذي يغيب عن صفوفه عناصر الخبرة بشكل كبير، المباراتين الوديتين، حيث يستضيف المنتخب النيجيري اليوم على ملعب ويمبلي، ثم يواجه المنتخب الكوستاريكي في مدينة ليدز يوم السابع من يونيو الجاري.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب الإنجليزي 26 عاما، ويضم 11 لاعبا فقط ممن شاركوا في كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، وخمسة لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم الماضية التي احتضنتها البرازيل قبل أربعة أعوام.

وقال المدافع هاري ماجواير الذي شارك في أربع مباريات دولية فقط، «لديكم حقاً فريق شاب. ربما يكون المرور بتجارب سيئة سابقة، ليس أمراً جيداً».