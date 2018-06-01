ألمانيا… حامل اللقب

يخوض المنتخب الألماني مونديال روسيا وهو حامل اللقب، والمانشافت يعتبر أحد المرشحين بقوة للتتويج بلقب البطولة بحكم التوازن والاستقرار الذي يعيشه الجهاز الفني واللاعبين المتميزين الذين ضمهم المدرب فانجر لوف الذي يبحث خلال هذه البطولة عن التتويج بلقبه الثاني على التوالي والخامس في تاريخ ألمانيا للتساوي مع المنتخب البرازيلي صاحب أكبر عدد من البطولات بخمسة ألقاب،

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة رفقة المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

المنتخب الألماني هو صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال، بالرغم من أنه غاب عن البطولة مرتين، مقارنة مع المنتخب البرازيلي، إلا أنه وصل إلى نهائي البطولة في 8 مناسبات بفارق نهائي واحد عن السامبا، وتوج الألمان بأربع بطولات أعوام 54 و 74 و 90 و 2014، وخسر اللقب أعوام 66 و 82 و 86 و 2002، وكان المنتخب حاضراً في المربع الذهبي في آخر 4 بطولات، وخاض المنتخب الألماني 106 مباراة في كأس العالم، حقق الفوز في 66 مباراة والتعادل في 20 والخسارة في نفس العدد من المباريات، سجل 224 هدفاً واستقبلت شباكه 221 هدفا، ويذكر بأنه أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف بتاريخ المونديال، كما أنه أكثر منتخب أستقبل أهدافاً أيضاً

كانت نوايا المانشافت واضحة منذ بداية التصفيات، بالوصول الى روسيا، ولهذا فقد حقق الفوز في جميع المباريات الـ 10 في تصفيات البطولة، في المجموعة التي ضمت إيرلندا الشمالية وجمهورية التشيك والنرويج وأذربيجان وسان مارينو، وهو المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في التصفيات بـ 30 نقطة من 10 انتصارات، ولم يحقق أي تعادل أو يتعرض للخسارة في أي مباراة، وسجل المانشافت 43 هدفاً، ويعتبر أقوى خط هجوم في التصفيات بجانب منتخب بلجيكا، وسكنت شباكه 4 أهداف فقط.