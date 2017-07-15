مجلس الأمن يرحب بتحرير الموصل ويدعو للتركيز على المصالحة



تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 نيويورك (وكالات) رحب مجلس الأمن الدولي أمس، بتحرير مدينة الموصل من قبضة «داعش»، داعياً الأطراف العراقية إلى «مضاعفة التركيز» على المصالحة وتأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين. وقال المجلس في بيان أمس، إن أعضاءه «رحبوا بإعلان العراق تحرير الموصل، والذي يمثل حدثاً هاماً في الجهد العالمي لهزيمة تنظيم الإرهابي في العراق والشام، وخطوة مهمة في معركة تخليص العراق منه»، وأشادوا برئيس الوزراء العبادي والقوات العراقية والشعب العراقي على هذا الجهد الناجح». وأكد أعضاء المجلس مجدداً، أنه يتوجب على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولاسيما فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين.