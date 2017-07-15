قاض أميركي يقلص حظر ترامب للسفر

واشنطن (رويترز)

قال قاض أميركي إن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة لا يمكنه منع الأجداد وأقارب آخرين لمواطنين أميركيين من دخول البلاد. ويفتح الحكم الذي أصدره القاضي ديريك واتسون في هونولولو الباب أيضاً لدخول مزيد من اللاجئين في هزيمة جديدة لترامب في المحاكم ضمن المعركة الطويلة على أمر تنفيذي انتهى به الحال أمام المحكمة العليا.

وطلبت ولاية هاواي من واتسون أن يفسر حكماً للمحكمة العليا أعاد العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس ويحظر دخول مسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً واللاجئين لمدة 120 يوماً.

وقالت المحكمة العليا الشهر الماضي إن الحظر قد يسري لكن أي شخص من الدول الست له علاقة وثيقة بمواطن أو كيان أميركي لن يُمنع من دخول الولايات المتحدة.

وفسرت إدارة ترامب هذا الرأي بأنه يعني السماح للأزواج والزوجات والآباء والأطفال والخطيب والخطيبة والأشقاء بدخول البلاد لكنه يحظر دخول الأجداد وأفراد آخرين من الأسرة في تحرك وصفه ترامب بأنه ضروري لمنع الهجمات.

وانتقد واتسون بشدة تعريف الحكومة لعلاقات القرابة الوثيقة وقال إنه «يناقض الفطرة السليمة» في حكم يغير الطريقة التي يمكن تطبيق الحظر بها حالياً. وكتب قائلا «على سبيل المثال، الفطرة السليمة تملي علينا أن تعريف أفراد الأسرة المقربين يشمل الأجداد. بالطبع الأجداد هم خير مثال على أفراد الأسرة المقربين».

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعقيب. وقال المدعي العام لهاواي دوجلاس تشين في بيان إن الأمر التنفيذي هو ذريعة للتمييز غير المشروع. وطلب تشين من واتسون إصدار أمر قضائي يسمح للأجداد وأقارب آخرين بدخول الولايات المتحدة.