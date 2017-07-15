الحكومة التركية تقترح تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

اسطنبول (وكالات)

ذكر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أمس أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء عن يلدريم قوله، إن الحكومة اقترحت على مجلس الأمن القومي تمديد حالة الطوارئ. ولابد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة.

ويهيمن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب اردوغان على المجلس. ويقبع أكثر من 50 ألفاً في السجون بسبب مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

وتم توسيع الحملة الصارمة التي طالت أنصار جولن لتشمل معارضين آخرين للحكومة، من بينهم نشطاء أكراد وجماعات حقوقية وصحفيون.

ويحتجز أكثر من 160 من الموظفين الإعلاميين في السجون.