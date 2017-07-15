5 قتلى خلال تحرير رهينة لدى «الشباب» في كينيا

نيروبي (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص في عملية لتحرير رهينة تعمل مديرة في وزارة كينية كان اختطفها مسلحون من حركة الشباب في لامو في شرق كينيا.

وخطف مسلحون مريم المعوي، مديرة قسم الأشغال العامة في وزارة البنى التحتية الكينية في منطقة لامو على إحدى طرقات لامو ما استدعى تنفيذ عملية مشتركة للشرطة والجيش لإنقاذها، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الشرطة الكينية طلب عدم كشف اسمه. وبعد أن خرجت السيارة المسرعة التي استخدمها الخاطفون لنقل الرهينة عن مسارها أثناء توجهها نحو الحدود الصومالية حصل تبادل لإطلاق النار بين الخاطفين وقوات الأمن. وبحسب تصريح المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس فقد قتل في إطلاق النار أربعة من رجال الأمن ومرافق المعوي. ولم يشأ المتحدث باسم الجيش الكيني إعطاء تفاصيل بشأن حصيلة العملية أو الظروف المرافقة للهجوم. إلا أنه أكد أنه تم إنقاذ المعوي. ونقلت الرهينة المحررة بالطائرة إلى نيروبي لتلقي العلاج ولكن لا معلومات حول ما إذا كانت أصيبت بسبب الحادث أم بسبب إطلاق النار.