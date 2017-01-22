أجواء «المهرجان في مدينة مصدر» الترفيهية تستقطب أفراد المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب «المهرجان في مدينة مصدر» عدداً كبيراً من الزوار في دورته لهذا العام من مختلف إمارات الدولة، يمثلون شرائح المجتمع والأعمار، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، والذي تكلل بالنجاح.

واستمتع زوار مدينة مصدر من مختلف إمارات الدولة بعطلة نهاية أسبوع مملوءة بالفعاليات العائلية الترفيهية والتعليمية، حيث تضمن المهرجان العديد من المناطق التفاعلية التي تنتشر في أرجاء مدينة مصدر وتسلط الضوء على شتى جوانب الحياة المستدامة، ويشمل ذلك ورش العمل المخصصة للعائلات، والألعاب والعروض الترفيهية الحية وأكشاك بيع الطعام والمشغولات اليدوية ومجموعة من الهدايا التذكارية المستوحاة من مفهوم الاستدامة.

وانتشرت رسالة الاستدامة في جميع مناطق الجذب الخاصة بالمهرجان، وشمل أيضاً في دورته الحالية فعاليات خاصة بـ«عام الخير 2017» في الإمارات، ويهدف المهرجان في مدينة مصدر، الذي انطلق في عام 2014، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية اعتماد أسلوب حياة أكثر استدامة.

وشهد المهرجان هذا العام أيضاً إطلاق «مصدر بارك»، وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة مختارة من محال التسوق والمطاعم المقامة ضمن أكشاك معاد تدويرها ومزودة بألواح الطاقة الشمسية. ويفتح المجمع أبوابه حتى شهر أبريل، ويتضمن جداراً للآلات الموسيقية المعاد تدويرها وشاشة سينما تعمل بالطاقة المولدة من الدراجات الهوائية. وتم تقسيم أنشطة المهرجان هذا العام إلى 10 مناطق مختلفة تحاكي الذكرى السنوية العاشرة ل «مصدر» في العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نوال الحوسني، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة والهوية المؤسسية في «مصدر»: «سررنا برؤية هذا العدد الكبير من سكان دولة الإمارات ينضمون إلينا للمشاركة والاستمتاع بهذه الدورة من المهرجان في مدينة مصدر. وفي كل عام يثبت المهرجان أن الاستدامة يمكن أن تكون ممتعة وكذلك من السهل أن تندرج في أسلوب حياتنا اليومي، ومدينة مصدر هي المكان الأمثل لغرس رسالة الاستدامة في المجتمع. والآن مع افتتاح (مصدر بارك)، نأمل أن نرحب بالمزيد من الزوار في مدينة مصدر خلال الأشهر المقبلة».

يشار إلى أن المهرجان في مدينة مصدر، يعد آخر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.