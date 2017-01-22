أجواء «المهرجان في مدينة مصدر» الترفيهية تستقطب أفراد المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)
استقطب «المهرجان في مدينة مصدر» عدداً كبيراً من الزوار في دورته لهذا العام من مختلف إمارات الدولة، يمثلون شرائح المجتمع والأعمار، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، والذي تكلل بالنجاح.
واستمتع زوار مدينة مصدر من مختلف إمارات الدولة بعطلة نهاية أسبوع مملوءة بالفعاليات العائلية الترفيهية والتعليمية، حيث تضمن المهرجان العديد من المناطق التفاعلية التي تنتشر في أرجاء مدينة مصدر وتسلط الضوء على شتى جوانب الحياة المستدامة، ويشمل ذلك ورش العمل المخصصة للعائلات، والألعاب والعروض الترفيهية الحية وأكشاك بيع الطعام والمشغولات اليدوية ومجموعة من الهدايا التذكارية المستوحاة من مفهوم الاستدامة.
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وشهد المهرجان هذا العام أيضاً إطلاق «مصدر بارك»، وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة مختارة من محال التسوق والمطاعم المقامة ضمن أكشاك معاد تدويرها ومزودة بألواح الطاقة الشمسية. ويفتح المجمع أبوابه حتى شهر أبريل، ويتضمن جداراً للآلات الموسيقية المعاد تدويرها وشاشة سينما تعمل بالطاقة المولدة من الدراجات الهوائية. وتم تقسيم أنشطة المهرجان هذا العام إلى 10 مناطق مختلفة تحاكي الذكرى السنوية العاشرة ل «مصدر» في العام الماضي.
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يشار إلى أن المهرجان في مدينة مصدر، يعد آخر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.