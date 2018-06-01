الهند تعيد النظر في بيع حصة من «إير إنديا»

نيودلهي (د ب أ)
تعيد الحكومة الهندية النظر في خططها الخاصة ببيع حصة من شركة الطيران الوطنية الهندية «إير إنديا» التي تحقق خسائر بعدما لم يستجب أي مشترين لطلب تقديم العطاءات، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.
وكانت الحكومة أعلنت عن خطة في مارس الماضي لبيع 76% من أسهمها في الخطوط الجوية، فضلاً عن حصتها البالغة 50% في مشروع «إير إنديا» المشترك للخدمات الأرضية مع شركة خدمات الصالات بالمطارات السنغافورية.
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وأضاف تشوبي، أن الحكومة ستراجع شروط البيع خلال الأسبوعين المقبلين.
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وبعدما أعرب مقدمو طلبات العطاء المحتملون عن تحفظاتهم بشأن الشروط المعروضة، خففت الحكومة بعض الشروط، ومددت الموعد النهائي الأولى حتى أول أمس الخميس.