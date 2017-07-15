«حكماء المسلمين» يدين منع الصلاة في الأقصى

القاهرة (وام)

دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشدة منع الاحتلال الإسرائيلي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والتعدي على حراسه والمصلين فيه واعتقال الشيخ عكرمة صبري المفتي السابق وخطيب المسجد الأقصى والشيخ محمد حسين مفتي القدس الحالي.

وأكد المجلس أن ممارسات الكيان الصهيوني ليست وليدة اليوم بل هي استمرار لمخطط ينتهجه الاحتلال يستهدف تهويد القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية وفرض ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك والترويج لمغالطات وأكاذيب تاريخية ليس لها وجود إلا في العقل الاستيطاني حيث يحاول الاحتلال توجيه كل الأحداث في الأراضي الفلسطينية لخدمة هذه المخططات المشبوهة.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الإسراع بفتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين وإنهاء كل أشكال الاعتداء عليه والإفراج عن جميع المعتقلين من باحاته، محذرا من أن الاستمرار في هذه الممارسات سيؤجج مشاعر الغضب لدى جميع المسلمين في المنطقة العربية والعالم أجمع.