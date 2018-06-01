مؤشرات الأسواق ترتد صعوداً نحو مستويات معتدلة المخاطر

دبي (الاتحاد)
استمرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في تحركاتها العرضية خلال تداولات الأسبوع الماضي، برغم ارتدادها في نهاية تداولات الأسبوع مع استمرار تداولها في مستويات معتدلة المخاطر، وذلك مع استمرار المحاذير من إمكانية تراجع المؤشرات صوب مستويات الدعم من جديد، بحسب أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.
وقال العشري: «إن مؤشر دبي واصل ارتداده بشكل ضعيف خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، مرتفعاً فقط بثلاثة أعشار النقطة المئوية على أساس أسبوعي، وقد ينجح في استهداف مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 3000 نقطة، على المدى القصير على سبيل التصحيح غير أن ارتداده غالباً لن يكون ذو قيمة مالم ينجح في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 3090 نقطة، غير انه مازال عرضة للتراجع استهدافاً لمستويات دعم جديدة على المدى المتوسط، لذا ننصح بالحذر وعدم التسرع في فتح صفقات شراء جديدة على المدى القصير قبل التثبت من نوايا المؤشر ونجاحه في التعرض لمستويات مقاومة رئيسة من عدمه».
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وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي واصل تراجعه بشكل متوقع خلال تداولات الأسبوع الأخير ليغلق عند مستوى 16367 نقطة، متراجعاً بما يقارب نسبته 2% على أساس أسبوعي، وغالباً سوف يواصل موجات التراجع على المدى المتوسط استهدافاً لمستويات دعم جديدة بغض النظر عن ارتداد جائز سبيل التصحيح صوب مستويات المقاومة القريبة، فيما تستمر النصيحة بالحذر عند التداول بالسوق المصرية مع استمرار تداول مؤشر السوق حتى الآن فى مستويات عالية المخاطر برغم تراجعه الأخير.