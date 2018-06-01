مؤشرات الأسواق ترتد صعوداً نحو مستويات معتدلة المخاطر

دبي (الاتحاد)

استمرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في تحركاتها العرضية خلال تداولات الأسبوع الماضي، برغم ارتدادها في نهاية تداولات الأسبوع مع استمرار تداولها في مستويات معتدلة المخاطر، وذلك مع استمرار المحاذير من إمكانية تراجع المؤشرات صوب مستويات الدعم من جديد، بحسب أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.

وقال العشري: «إن مؤشر دبي واصل ارتداده بشكل ضعيف خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، مرتفعاً فقط بثلاثة أعشار النقطة المئوية على أساس أسبوعي، وقد ينجح في استهداف مستويات المقاومة القريبة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 3000 نقطة، على المدى القصير على سبيل التصحيح غير أن ارتداده غالباً لن يكون ذو قيمة مالم ينجح في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 3090 نقطة، غير انه مازال عرضة للتراجع استهدافاً لمستويات دعم جديدة على المدى المتوسط، لذا ننصح بالحذر وعدم التسرع في فتح صفقات شراء جديدة على المدى القصير قبل التثبت من نوايا المؤشر ونجاحه في التعرض لمستويات مقاومة رئيسة من عدمه».

وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي، فقد ارتد صعوداً، وبشكل مباشر خلال تداولات الأسبوع الأخير ليغلق عند مستوى 4605 نقاط، مرتفعاً فقط بعشر النقطة المئوية، ومازال يتداول في إطار عرضي على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط مع الاشارة بأن مؤشر سوق العاصمة أبوظبي مازال يحتفظ باتجاه صعوده على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط، ولم يتعرض حتى الآن لمستويات دعم خطيرة، وبناءا عليه فإن تداوله في المستويات الحالية لا يعتبر عالي المخاطر. وبالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي تداول بشكل عرضي خلال تداولات الأسبوع الأخير ليغلق عند مستوى 8088 نقطة، مرتفعاً بستة أعشار النقطة المئوية على أساس أسبوعي، غير أن ارتداد مؤشر السوق السعودية في نهاية تداولات الأسبوع لا يعبر عن زوال المخاطر مالم يفلح في تجاوز مستوي المقاومة الرئيس عند 8289 نقطة، خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، لذا ننصح بمراقبة تداولات السوق لبعض الوقت قبل التسرع في فتح صفقات شراء جديدة، مع اشتمال النصح بالتخلص من الصفقات عالية المخاطر، والتي تشبعت شراءً مؤخراً.

وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي واصل تراجعه بشكل متوقع خلال تداولات الأسبوع الأخير ليغلق عند مستوى 16367 نقطة، متراجعاً بما يقارب نسبته 2% على أساس أسبوعي، وغالباً سوف يواصل موجات التراجع على المدى المتوسط استهدافاً لمستويات دعم جديدة بغض النظر عن ارتداد جائز سبيل التصحيح صوب مستويات المقاومة القريبة، فيما تستمر النصيحة بالحذر عند التداول بالسوق المصرية مع استمرار تداول مؤشر السوق حتى الآن فى مستويات عالية المخاطر برغم تراجعه الأخير.