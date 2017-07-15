الإمارات: نقف مع مصر في مواجهة الجرائم الإرهابية

أبوظبي، القاهرة (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الجيزة المصرية، وأسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة، بالتزامن مع مقتل سائحتين غربيتين وجرح أربع أخريات طعناً في منطقة الغردقة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، لتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء، ولحكومة وشعب مصر.