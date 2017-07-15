مخطط «إخواني - حوثي» «إرهابي» جديد

حسن أنور (أبوظبي)

يدخل التعاون الحوثي - «الإخواني» منعطفاً جديداً في اليمن خلال الأيام المقبلة على ما يبدو، حيث تشير التقارير إلى تحركات حثيثة يجريها حزب الإصلاح (الإخوان باليمن) لإيواء إرهابيين من سوريا والعراق إلى اليمن، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ومن المؤكد أن إيواء هذه العناصر سيستهدف في المقام الأول المناطق المحررة، بهدف تخفيف الضغوط التي تتعرض لها قوات الحوثيين وصالح على مختلف جبهات القتال في اليمن، وفي الوقت نفسه زعزعة استقرار هذه المناطق وتوجيه ضربات جديدة للحكومة اليمنية الشرعية.

والتعاون بين الحوثيين و«الإخوان» يأخذ أشكالاً عديدة على الساحة اليمنية، وهو يتم بمباركة كاملة من الحليف الرئيس، إيران، والتي ترى في جماعة الإخوان الأقرب إليها من بين طوائف السنة، وفق ما ذكر الرئيس الإيراني السابق نجاد في أحد لقاءاته. ولقد أكدت تصريحات صادرة عن أتباع «الإخوان» في اليمن بالتأكيد على أنه «ليس على الإصلاح والمؤتمر «حزب المخلوع صالح» والحوثيين إلا التحالف لمواجهة الحكومة الشرعية». وتحالف هذه القوى وبدعم من إيران لن يكون بالتأكيد في مصلحة تحقيق تسوية للأزمة اليمنية، بل إنه سيعمل على مزيد من التفتيت والعنف في اليمن الذي يعاني جراء انقلاب الحوثيين وصالح.

ومن المؤكد أن تردد أنباء عن بدء الإخوان في التحرك من أجل نقل عناصر إرهابية من سوريا والعراق إلى مناطق تحت سيطرة الحوثيين، يسير في اتجاه نشر الفوضى والعنف في اليمن، تحقيقاً لمبادئ التحالف بين الطرفين «الإخوان» والحوثيين. والعامل الثاني، والذي يبرع فيه الإخوان ويخدم مسار تحالفهم والحوثيين هو إطلاق الشائعات من أجل الإضرار بالحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي يدعمها من أجل إنهاء عبث الانقلابيين في اليمن. فقد ترددت شائعات، مصدرها إخواني، يتعلق بمزاعم عن عودة نظام المخلوع صالح إلى الحكم، بعد أن كان قد تم عزله إثر الانتفاضة الشعبية في اليمن مطلع عام 2011. وبالتأكيد، فإن إطلاق هذه الشائعات، وفي الوقت الذي تحقق فيه قوات الشرعية نجاحات مهمة في تعز والحديدة، وغيرها من جبهات القتال، هدفها الأساسي إرباك المشهد العسكري والسياسي في اليمن، ومنح الحوثيين وصالح قبلة الحياة. غير أن مثل هذه الشائعات وجدت على الفور النفي والإدانة الفورية من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية، والتأكيد على أن صالح قد انتهى بقرار من شعبه. وفي الوقت نفسه تواصل قوات الشرعية جهودها لإنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي يتبناها تحالف «الحوثي وصالح والإخوان» في اليمن.

المتاجرة بأرواح اليمنيين