فنادق الإمارات الأعلى إشغالاً في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق الدولة أفضل معدلات إشغال الفنادق الوجهات السياحية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أبريل الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في البحوث والبيانات الفندقية، وسجلت فنادق الشارقة أعلى معدل إشغال فندقي بين فنادق الدولة خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نسبته 86.1%، تلتها فنادق رأس الخيمة بمتوسط إشغال قدره 83.5%، ثم فنادق دبي بنسبة 83.1%، في حين حققت فنادق أبوظبي النمو الإيجابي الوحيد في الإشغال ليصل إلى 80.4% بارتفاع قدره 2.8%، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندق المتاحة في أبوظبي، خلال شهر أبريل نحو 431 درهماً، بينما استقر العائد على الغرفة عند 346.4 درهم.

يشار إلى أن العاصمة أبوظبي سجلت نمواً بنسبة 7.3% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي أظهرت أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مختلف أنحاء الإمارة قد استقبلت 1.72 مليون نزيل في الفترة من يناير وحتى إبريل 2018، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد النزلاء من الأسواق الخارجية الرئيسة، حيث شهد شهر إبريل ارتفاعاً في عدد النزلاء من الصين بنسبة 9,6% إلى 37300 نزيل، ومن الهند بنسبة 15.9% إلى 32400 نزيل، ومن الولايات المتحدة بنسبة 16.2% إلى 15900 نزيل.

وفي دبي، بلغ متوسط الاشغال الفندقي بحسب بيانات «اس تي آر» نحو 83.1% بتراجع قدره 3.0% عن الشهر ذاته من العام الماضي، وتراجع متوسط سعر الغرفة المتاحة بنسبة 9.3% ليصل إلى 731.89 درهم، فيما انخفض متوسط العائد على الغرفة بنسبة 12.5% ليصل إلى 607.9 درهم.

وفي رأس الخيمة، أظهرت البيانات استقرار متوسط إشغال فنادق الإمارة عند 83.5% خلال شهر ابريل، فيما تراجع متوسط سعر الغرف المتاحة بنسبة 5.5% ليصل إلى 698.4 درهم، بالتزامن مع تراجع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 6% ليصل إلى 583.1 درهم.

وأظهرت بيانات المؤسسة الخاصة بالشارقة، تسجيل فنادق الإمارة أعلى متوسط إشغال على مستوى الإمارات خلال شهر أبريل الماضي بلغت نسبته 86.1%، وذلك على الرغم من انخفاضه بنسبة 1.9% عن متوسط الإشغال في الشهر ذاته من العام الماضي.

واستقر متوسط سعر الغرفة المتاحة في فنادق الشارقة عند 284.59 درهم لليلة، فيما تراجع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 2.4% ليصل إلى 245.13 درهم.