أوغندا تفرض «ضريبة تواصل»

كمبالا (أ ف ب)

تفرض السلطات في أوغندا، اعتباراً من يوليو المقبل ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تشريعات جديدة يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها ترمي لخنق حرية التعبير. وقرر البرلمان الأوغندي فرض ضريبة بقيمة 200 شيلينغ (0,05 دولار) يوميا على من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسوك» و«سكايب» و«واتساب» بشكل مفرط. ولا يوضح القانون الجديد المعايير المتبعة لتحديد الضريبة وتحصيلها. وقال وزير المال ديفيد باهاتي، إن الهدف من هذا الإجراء هو زيادة العائدات لاستخدامها في تمويل مشاريع عامة.