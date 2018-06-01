تراجع مبيعات الهواتف الذكية العام الجاري وارتفاعها في 2019

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

توقّعت دراسة أعدّتها مجموعة مختصة أن تتراجع المبيعات العالمية للهواتف الذكية خلال العام الجاري، على أن تعود وتنتعش العام المقبل مع صدور الجيل الخامس من شبكات الاتصال «5 جي».

وسيبلغ التراجع 0.2% في 2018، إذ سيصل عدد الأجهزة المباعة إلى مليار و462 مليونا، فيما كان العدد ملياراً و465 في عام 2017 وملياراً و469 مليوناً في عام 2016، بحسب مجموعة «إنترناشونال داتا كوربورايشن» «آي دي سي».

ويعود جزء كبير من الانحسار المسجّل في 2017 إلى تراجع السوق في الصين، ويتوقع أن يستمر هذا التراجع في العام الحالي.

في المقابل، تسجّل الهند ازدهاراً مع نمو متوقّع لهذه السنة بنسبة 14%، و16% للعام المقبل.

وفي عام 2019، يتوقّع أن تتعزّز السوق بوصول أول أجهزة عاملة بالجيل الخامس «5 جي». ويتوقّع أيضاً أن يستمر الانتعاش حتى عام 2020 في معظم المناطق في العالم.

ورغم الانخفاض في حجم المبيعات لهذا العام، توقّعت المجموعة أن يرتفع متوسط أسعار الأجهزة لتصل إلى 345 دولارا، أي بارتفاع 10.3% عن العام الماضي.