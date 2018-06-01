تراجع مبيعات الهواتف الذكية العام الجاري وارتفاعها في 2019

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
توقّعت دراسة أعدّتها مجموعة مختصة أن تتراجع المبيعات العالمية للهواتف الذكية خلال العام الجاري، على أن تعود وتنتعش العام المقبل مع صدور الجيل الخامس من شبكات الاتصال «5 جي».
وسيبلغ التراجع 0.2% في 2018، إذ سيصل عدد الأجهزة المباعة إلى مليار و462 مليونا، فيما كان العدد ملياراً و465 في عام 2017 وملياراً و469 مليوناً في عام 2016، بحسب مجموعة «إنترناشونال داتا كوربورايشن» «آي دي سي».
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في المقابل، تسجّل الهند ازدهاراً مع نمو متوقّع لهذه السنة بنسبة 14%، و16% للعام المقبل.
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ورغم الانخفاض في حجم المبيعات لهذا العام، توقّعت المجموعة أن يرتفع متوسط أسعار الأجهزة لتصل إلى 345 دولارا، أي بارتفاع 10.3% عن العام الماضي.