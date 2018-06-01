البنوك الإسلامية تضخ 300 مليون درهم استثمارات جديدة بالأسهم خلال أبريل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات (8 بنوك) استثمارات جديدة في قطاع الأسهم بقيمة 300 مليون درهم خلال شهر أبريل 2018 ليرتفع رصيدها في هذا القطاع إلى 5.3 مليار دهم بنهاية الشهر مقارنة مع 5 مليارات درهم في شهر مارس الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي خلال الأسبوع الجاري.

وظلت محفظة استثمارات البنوك التقليدية في قطاع الأسهم مستقرة دون تغيير عند مستوى 7.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع شهر مارس الذي سبقه، ولذا فإن إجمالي قيمة محفظة الأسهم ضمن استثمارات البنوك بالدولة، بلغت 12.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2015.

واستثمرت البنوك الإسلامية العاملة بالدولة 700 مليون درهم جديدة في قطاع الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) خلال الشهر الماضي، ليرتفع رصيدها في هذا القطاع إلى 11.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 10.7 مليار درهم بنهاية مارس 2018، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة للبنوك التقليدية في هذا القطاع 5.4 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ليبلغ رصيدها نحو 199.7 مليار درهم في سندات الدين، بنهاية أبريل مقارنة مع 194.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018.

وارتفع رصيد استثمارات جميع البنوك العاملة بالدولة (60 بنكا) في محفظة سندات الدين إلى 211.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه لاستثمارات البنوك في هذا القطاع.

زادت البنوك الإسلامية أيضاً استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 600 مليون درهم لتبلغ قيمتها 42.9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 42.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018، كما زادت البنوك التقليدية استثماراتها في هذا القطاع بقيمة 700 مليون درهم أيضاً، خلال نفس الشهر لتبلغ 29.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 28.5 مليار درهم بنهاية مارس 2018، ومحصلة لذلك ارتفع الرصيد الإجمالي لاستثمارات كافة البنوك في قطاع السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 1.3 مليار درهم جديدة خلال الشهر الماضي، لتبلغ 72.1 مليار درهم مقارنة مع 70.8 مليار درهم بنهاية مارس 2018.