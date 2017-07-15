علماء يكشفون لغز دورات الحقل المغناطيسي للشمس

واشنطن (أ ف ب)
توصل علماء إلى حل لغز ظاهرة انقلاب الحقل المغناطيسي للشمس مرة كل أحد عشر عاماً في المعدل، وهو ما يتيح التنبؤ بالتوهجات الشمسية التي تؤثر على الاتصالات على الأرض.
وقال أنطوان ستروجاريك، الباحث في جامعة مونتريال لوكالة فرانس برس: «لقد أضأنا على آلية أساسية تحدد طول دورات الانقلاب في الحقل المغناطيسي، من شأنها أن تساعدنا على فهم هذه الدورات نفسها على المدى الطويل».
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وتراوح دورة الحقل المغناطيسي للشموس بين سنة وبضع عشرات من السنين، أما شمسنا فتتراوح دورتها بين ثمانية أعوام و14.
وقال آلان بران، المسؤول في المعهد الوطني للأبحاث: «هذه الدراسة تثبت أن الدورة الممتدة على 11 عاماً هي القاعدة الأساسية في كل النجوم المشابهة لشمسنا».