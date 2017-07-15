نيويورك (أ ف ب)

تصدر البرنامج الهزلي «ساترداي نايت لايف» الترشيحات لجوائز «إيمي» التي تكرم الأعمال التلفزيونية الأميركية، إلى جانب مسلسل الخيال العلمي «ويستوورلد» على «اتش بي أو»، الذي رشح مثله في 22 فئة.

وكان هذا البرنامج الفكاهي قد فقد من رونقه بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة في ظل تنوع البرامج من هذا القبيل، غير أن انتخاب دونالد ترامب أعطاه زخماً متجدداً.

وارتفع عدد مشاهدي هذا العمل التلفزيوني بنسبة 30% سنة 2016، ليبلغ مستويات لم يشهد لها مثيل منذ 25 عاماً بفضل تقليد الممثل أليك بالدوين الرئيس الأميركي، والممثلة ميليسا ماكارثي الناطق باسمه شون سبايسر.

ومع هذه الترشيحات الجديدة، بلغ عدد الترشيحات التي حصدها «ساترداي نايت لايف» 231 خلال 42 موسماً، ليحطم البرنامج الرقم القياسي للترشيحات لهذه الجوائز.

وسيعقد حفل توزيع جوائز «إيمي» في 17 سبتمبر في لوس أنجلوس، وسيتولى تقديمه الفكاهي ستيفن كولبرت مقدم برنامج «لايت شوو» على قناة «سي بي اس» التي ستبث الحفل مباشرة.

ويتربع أيضاً على رأس ترشيحات الدورة التاسعة والستين من جوائز «إيمي» عمل تلفزيوني من نوع آخر هو مسلسل الخيال العلمي «ويستوورلد» الذي تدور أحداثه في متنزه تنتشر فيه مخلوقات تشبه البشر وكل شيء فيه مباح.

وتعد هذه الترشيحات نصراً لقناة «اتش بي أو» التي شاركت في هذا الموسم من دون عملها الأبرز «جيم أوف ثرونز»، فالجزء السابع من هذا المسلسل الشهير الذي ستعرض الحلقة الأولى منه غداً الأحد، تم الإعلان عنه بعد ثلاثة أشهر من الموعد المعتاد، من ثم لم يعد يجوز له الترشح لجوائز «إيمي».