حقيبة رافقت «أرمسترونج» إلى القمر تحط في مزاد

نيويورك (أ ف ب)

تُعرض في مزاد علني في نيويورك الخميس المقبل حقيبة صغيرة استخدمها رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونج لجمع أولى العينات التي أحضرها الإنسان من سطح القمر إلى الأرض. وتقدر قيمة هذه الحقيبة الصغيرة التي كانت في جعبة رائد مهمة «أبولو 11» في العام 1969 بما بين مليوني دولار وأربعة ملايين.

وهي ستطرح للبيع بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لتلك الرحلة التاريخية إلى القمر.

وقالت كاساندرا هاتون نائبة مدير دار «كريستيز» المنظمة للمزاد عن الحقيبة «إنها شيء يعود إلى أول رجل ذهب في أول رحلة لجمع عينات من القمر.. القلب يدق واليد ترتعش.. أشعر أني أصافح نيل أرمسترونج أو أمشي على سطح القمر».

وجمع أرمسترونج عينات من القمر من غبار وقطع صخرية صغيرة من خمس بقع من القمر، ووضعت في حقائب صغيرة. ولما عادت مهمة «أبولو 11» إلى الأرض، وضعت معظم العينات في متحف الجو والفضاء في واشنطن، لكن خللًا إدارياً أوشك أن يودي بالحقيبة إلى سلة المهملات.

إلا أن الموظفين عدلوا عن ذلك وأهدوها إلى جامع قطع فضائية في كنساس حفظها عنده من دون أن يدرك على ما يبدو أهميتها.

بعد ذلك، صادرت الشرطة الاتحادية الأميركية ممتلكات هذا الرجل لقضية منفصلة تماماً، وكان من ضمن المضبوطات هذه الحقيبة.

ثم بيعت ثلاث مرات في مزادات إلى أن وقعت في يدي محامية أميركية لاحظت وجود بقع سوداء عليها فأرسلتها إلى وكالة الفضاء الأميركية لفحصها.

وهناك تبيّن أن هذه البقع السوداء هي من غبار القمر، وانكشفت أهمية الحقيبة.