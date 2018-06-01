«بين القصرين».. تناقض مفاهيم الرجل الشرقي

سعيد ياسين (القاهرة)
«بين القصرين».. مسلسل رمضاني شهير عرض العام 1987، مأخوذ عن الجزء الأول من ثلاثية الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وتعرض لما كانت عليه الأحوال السياسية والاجتماعية قبل قيام ثورة 1919، من خلال حياة أفراد عائلة «السيد أحمد عبد الجواد»، والتفاوت الشديد بين الشدة والحزم التي يتبعهما «السيد» مع عائلته، وحياة اللهو والترف والانحلال التي يحياها بمفرده ليلاً، في حين ينضم ابنه «فهمي» إلى أحد التنظيمات السياسية السرية، ويحذو الابن الأكبر «ياسين» حذو والده في ملاحقة النساء.
وشارك في بطولته محمود مرسي الذي جسد شخصية «أحمد عبد الجواد»، وهدى سلطان «أمينة» وكانت مثلاً للزوجة المصرية المطيعة التي لا تخالف أمر زوجها وتخاف منه وتهابه، ومعالي زايد «زنوبة»، وصلاح السعدني «ياسين»، وتيسير فهمي «عائشة»، ومديحة حمدي «خديجة»، وظهرت «عائشة» و«خديجة» كأي فتاة في بيتها، يقتصر دوراهما على رعاية الأسرة والمساعدة في أعمال البيت والإحساس بالقهر والظلم، وكمال أبورية «فهمي»، وعايدة كامل، ومي عبدالنبي، ونبيل الدسوقي، وعزيزة حلمي، وجمال إسماعيل عن رواية لنجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد، وﺇﺧﺮاﺝ يوسف مرزوق، ورغم أن الفيلم الذي كان قدم العام 1956 عن الرواية ذاتها، وقام ببطولته يحيى شاهين، وآمال زايد، وصلاح قابيل، وعبدالمنعم إبراهيم، وأخرجه حسن الإمام حقق نجاحاً كبيراً، إلا أن المسلسل حقق أيضاً نجاحاً مماثلاً، وكان بداية لتحويل الأفلام الناجحة إلى مسلسلات.
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