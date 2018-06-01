حيدر محمد: «زون زيرو» كوميديا هادفة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بعد 12 عاماً من نجاح عمله الكرتوني المحلي الشهير «شعبية الكرتون»، عاد المخرج حيدر محمد للمنافسة في رمضان هذا العام، بعمل هادف، وجديد في الفكرة والمضمون يحمل عنوان «زون زيرو»، معتبراً أن التغيير أمر مطلوب، ونافيا في الوقت نفسه أي تشابه بينه وبين مسلسل «فندق ترانسلفانيا» العالمي.
منطقة منعزلة
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وتابع إن أول من سكن بالمنطقة «ريحان بن مشموم»، إلى أن يتوفى فيصبح صديقه «قاعد بن دايم» كبيرها، ويقرر بعد الاجتماع بسكانها الترويج لمنطقتهم الصغيرة ووضعها على خريطة الشهرة، إلا أنهم لا يملكون الإمكانات المادية الكافية، باستثناء الفندق ذي الأربعة نجوم الموجود بالمدينة، والذي سعى «ريحان» طيلة عمره لنيل نجمته الخامسة، لذلك أسماه «باقي لنا نجمة»، في الوقت الذي تحاول فيه «كزبرة» وريثة الفندق، تحقيق هذا الحلم من خلال استضافة نجوم «السوشيال ميديا».
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