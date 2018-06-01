حيدر محمد: «زون زيرو» كوميديا هادفة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد 12 عاماً من نجاح عمله الكرتوني المحلي الشهير «شعبية الكرتون»، عاد المخرج حيدر محمد للمنافسة في رمضان هذا العام، بعمل هادف، وجديد في الفكرة والمضمون يحمل عنوان «زون زيرو»، معتبراً أن التغيير أمر مطلوب، ونافيا في الوقت نفسه أي تشابه بينه وبين مسلسل «فندق ترانسلفانيا» العالمي.

منطقة منعزلة

وعن فكرة «زون زيرو» (المنطقة صفر)، قال حيدر لـ «الاتحاد» إنها تعتمد على الشخصية الرئيسية «كزبرة»، وهي شابة إماراتية تحاول أن تشهر نفسها وفندقها «زون زيرو» من خلال الاستعانة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما يفعل الكثير من أصحاب المشاريع اليوم، عن طريق استضافتهم في الفندق، الذي تجري فيه أحداث العمل الكرتوني، ليتعرضوا لكثير من المواقف الكوميدية، ضمن منطقة صغيرة منعزلة لم يسمع بها أحد من قبل.

وتابع إن أول من سكن بالمنطقة «ريحان بن مشموم»، إلى أن يتوفى فيصبح صديقه «قاعد بن دايم» كبيرها، ويقرر بعد الاجتماع بسكانها الترويج لمنطقتهم الصغيرة ووضعها على خريطة الشهرة، إلا أنهم لا يملكون الإمكانات المادية الكافية، باستثناء الفندق ذي الأربعة نجوم الموجود بالمدينة، والذي سعى «ريحان» طيلة عمره لنيل نجمته الخامسة، لذلك أسماه «باقي لنا نجمة»، في الوقت الذي تحاول فيه «كزبرة» وريثة الفندق، تحقيق هذا الحلم من خلال استضافة نجوم «السوشيال ميديا».