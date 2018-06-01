الالتزام بالعلاج والغذاء شرط صيام مرضى الأنيميا

فقر الدم يعني عدم وجود خلايا الدم الحمراء الطبيعية بنسب كافية أو انخفاض نسبة الهيموجلوبين وهو الجزء الأساس من كريات الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، وهناك أنواع عديدة من فقر الدم ما ينتج عن حالات النزيف أو نتيجة لبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة أو التهاب المعدة والبواسير أو السرطان. وتعتبر اللحوم الحمراء والكبدة والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات والحبوب الكاملة، إلى جانب الفواكه المجففة والرمان والجوافة والبرتقال مصادر مهمة للحديد، فهي مصادر غنية بفيتامين (ج)، الذي يساعد في امتصاص الحديد، إلى جانب بعض الخضراوات كالبروكلي والسبانخ والعسل الأسود والبقوليات كالفول والعدس واللوبيا والحمص والفاصوليا.

ويسمح لمرضى الأنيميا غير الحادة أو المزمنة بالصيام شرط الالتزام بالعلاج والغذاء المناسب والاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد في الإفطار والسحور مثل الخضراوات الغنية بالحديد منها الملوخية والسبانخ وورق العنب والبامية والجرجير والبنجر، كما يمكن الاعتماد على حبوب القمح الكاملة أو الشوفان مع اللبن وقليل من الفواكه المجففة أو الفول.

ندى زهير

مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام / شركة صحة أبوظبي