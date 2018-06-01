رانيا آل علي: الأكلات الدسمة ممنوعة على مائدة الإفطار

أحمد النجار (دبي)
تستحضر الفنانة رانيا آل علي بداياتها في الطبخ، التي كان لجدتها الفضل الأول في تعليمها فنونه وأسراره منذ نعومة أظفارها، فضلاً عن دعم وتشجيع والدتها التي دربتها على إعداد وتحضير قائمة من الأكلات الشعبية بنكهاتها الأصيلة ووصفاتها التراثية، إلا أنها أكدت أنها تتجنب الأطباق الدسمة، وتحظر وجودها على مائدة الإفطار.
وقالت «تعلمت أن أطبخ كل الأصناف والأطباق، ولا أجد صعوبة في تحضير أي وصفة»، مشيرة إلى أن أبرز الأكلات الرئيسة التي تحضرها لمائدة رمضان، هي الهريس والثريد واللقيمات.
|
وأكدت رانيا أنها تطبخ وتتناول كل شيء حتى الحلويات لا تفارق مائدتها، لكنها في الوقت نفسه تحاول ألا تفرط في تناولها، إلا أنها تستثني المقالي والأكلات المشبعة بالدهون، كونها ليست صحية، ولا تحتوي أي قيمة غذائية، بل بالعكس، فإن سعراتها العالية تسبب التخمة والكسل وعسر الهضم.
|
ولفتت رانيا إلى أنها تتجنب قبول الدعوات الاجتماعية والعزائم الخاصة، معتبرة نفسها بيتوتية، لاسيما في ليالي رمضان.
حيث تفضل تمضية وقتها مع الأسرة والأقارب.