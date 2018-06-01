مائدة رمضان جوزيف وهبة: الأطباق الجانبية زينة المائدة



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 نسرين درزي (دبي) تحدث الشيف جوزيف وهبة عن مائدة شهر رمضان، داعياً للإكثار من الأصناف السهلة والخفيفة. وذكر أن الصائمين عموماً يفضلون التنويع بين الأطباق ولو بكميات قليلة لأن المأكولات التقليدية الدسمة قد لا تفسح المجال لتذوق المزيد من الأطعمة الجانبية. وذكر الشيف وهبة، من مطعم درج الياسمين في دبي، أن مطبخ بلاد الشام غني بالمازات الساخنة والباردة التي يمكن أخذها في الاعتبار عند التفكير في تزيين مائدة رمضان بالأطباق الهشية. وقال: «إن معظم هذه الوصفات يمكن تحضيرها بالطريقة نفسها مع إضافات بسيطة، كما هي الحال عند طهي كبدة الدجاج أو السجق أو النقانق». فيليه مع كريمة البيستو المكونات: * 1/‏2 كيلوجرام فيليه لحم عجل مقطع * شرائح بصلة ... المزيد