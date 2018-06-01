قلعة كركوك.. حصن ما قبل الميلاد

القاهرة (الاتحاد)
قلعة كركوك، تقع أعلى مستوطن أثري فوق تل بمدينة كركوك شرقي نهر «خاصة جاي» بالعراق، يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد، بناها الملك الأشوري اشورناصربال الثاني بين عامي 850 و884 قبل الميلاد واتخذها مقراً وحصناً له وأحد أهم مراكز جيوشه، بعد وفاته جاء بعده الملك سلوخ وأقام حائطاً دفاعياً قوياً وشيد 72 برجاً حولها.
لها شكل دائري وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي «محلة الميدان» في الشمالي و«محلة القلعة» في الوسط و«محلة الحمام» في الجنوب، بها أربعة أبواب سماها العثمانيون بالباب الرئيسي ذي المدرجات، وباب الطوب وباب البنات السبع وباب الحلوجية.
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تحتوي قلعة كركوك على العديد من الدور التراثية ذات المواصفات النادرة والفريدة منها «طيفور» وتمثل الطراز المعماري التركماني القديم وتتكون من ثلاث دور متداخلة، تضم أعمدة وغرفاً ونوافذ مرمرية، ومضيف ومخبأ، و«بيت العروس» وتضم غرفة مستطيلة، وتتميز بعقودها وأقبيتها وزخارفها الجصية.
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تأسست أول مدرسة في القلعة بجامع الكبير «اولو جامع»، ومقام النبي دانيال شيد فيه جامع ومدرسة وأهم المدارس فيها تعود إلى العهد العثماني الأخير مدرسة الشاه غازي أسسها المتصرف غازي شاه سوار العام 1657م، ومدرسة الميدان أسسها المتصرف حسن باشا فرارى داخل جامع حسن باكيز، كما توجد مقبرة بجانب جامع ومرقد النبي دانيال، ودفن فيها عدد من القادة العثمانيين ووجهاء القلعة.